Konya'daki silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Konya'daki silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'daki silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesindeki bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 11 şüpheli, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Haberler

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