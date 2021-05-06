Konya'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Konya'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Konya'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan H.T. ve M.B.I, Barbaros Mahallesi 92656. Sokak 116'lar Sitesi civarında karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada M.B.I, H.T'yi bacağından silahla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.T, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.B.I, polise teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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