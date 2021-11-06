Konya'daki silahlı kavgada arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesindeki silahlı kavgada bir kişinin tabancayla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta, husumetli olduğu arkadaşı Burak M'yi (18) evinin önünde tabancayla başından vurarak ağır yaralayan Yıldıray T'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kısa süre önce cezaevinden çıkan Yıldıray T'nin, imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.B'nin (18) kendisini Burak M. ile aldattığını düşünerek, sabah saatlerinde evine gittiği Burak M'yi akşama kadar darbettiği, daha sonra evin önüne çıkararak önce mahalle sakinleriyle sonra da Burak M. ile helalleşip tabancayı ateşlediği, ardından da B.B'yi görüntülü arayarak yerde yatan Burak M'yi gösterip "Sıra sende" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Zanlı, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Namusum için." yanıtını verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta 2 gün önce Yıldıray T, husumetlisi Burak M'nin (18) evine giderek tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Yıldıray T, Burak M'yi tabancayla başından vurarak kaçmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

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