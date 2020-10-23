Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga

23.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 01:35

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Mücahit Ü. (18) taburcu edildikten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, silahlı kavgada ağır yaralanan Mustafa Ü'nün, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Olay

Beyşehir ilçesi Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde 17 Ekim'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Mustafa Ü. ile Mücahit Ü, Konya'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınanlardan Mustafa Ö. (37) tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga
Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga
Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga
Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Yavuz Bingöl Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Serdar Aziz Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Çocuk Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 01:35:54. #1.14#
title