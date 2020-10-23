Son dakika haberleri | Konya'daki silahlı kavga

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.