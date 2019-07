Konya'daki silah fabrikasındaki yangın söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasının ana binasında sabah saatlerinde çıkan yangın, tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasının çatı kısmında sabah saat 08.05 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevlerin çatıyı sarması üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangının alt katlara sıçramaması için mücadele edilirken adrese AFAD ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve Antalya ile Isparta ilinden 2 adet helikopter sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına birçok noktadan müdahale ederken, helikopterler de havadan söndürme çalışması yaptı. Ekipler bir yandan söndürme çalışmalarını yürütürken, bir yandan da fabrika çalışanları ve görevliler de binada bulunan mühimmatları da tahliye ederek olası bir facianın önüne geçti. Yoğun dumandan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerine de vatandaşlar tarafından ayran ikramı yapıldı. Çıkan yangın 55 adet söndürme aracı ile 100'ün üzerinde personelle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına 55 araç, 2 helikopter ve 10'ün üzerinde personel katıldı

Yangın haberinin alınması üzerine Huğlu Mahallesine gelen Konya Valisi Cüneyit Orman Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır incelemelerde bulundu.

Vali Toprak yaptığı açıklamada, sabah saat 08.50 sıralarında üzücü bir olayla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Daha henüz sebebi kesin olmamakla beraber, tahminlerimize göre elektrik kontağı olabilir. Fakat itfaiyemiz detaylı bir çalışma yapacak. Bir yangın meydana geldi. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimizin çatı katında. Sevindirici olan, mühimmatın önemli bir kısmını burada çalışan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde tahliye etmişler. Çatıda olduğu için de fazla bir malzeme bulunmuyordu. İlk etapta Beyşehir'de, Derebucak'ta yakında bulunan komşu ilçelerimizdeki itfaiyelerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. 5-10 dakika içinde 10 araca çıktık. Daha sonra da Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızın toplam 22 araç ile buna ilaveten de tabi AFAD'ın, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve özel sektörün beton mikserleri ile her taraftan bölgeye araç intikali oldu. Buraya en son 55 tane söndürme ile görevli olan aracımıza 100'ün üzerinde personelimiz bu işe müdahale etti. Bunun yanında biliyorsunuz havadan da müdahale etmemiz gerekti çatıda olduğu için yangın. Bilhassa, Antalya ve Isparta ile irtibatlarımız üzerine çok seri şekilde yaklaşık 1 -1 saat 15 dakika içinde helikopterler buradaydı. Onlar da havadan müdahale ettiler ve çok şükür herhangi bir can kaybı yaşamadan, herhangi bir yaralanma olmadan sadece dumandan zehirlenen vatandaşımız var. Ufak bir etkilenme çok şükür az bir hasarla en önemli bir can kaybı olmadan inşallah ekiplerimizin bu başarılı çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda da soğutma çalışmaları devam ediyor"diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da Huğlu halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Çok üzücü oldu, keşke yaşanmasıydı ama bundan sonra yaraların sarılması noktasında da tüm Huğlu halkımızla beraber onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Huğlu halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - KONYA

Kaynak: İHA