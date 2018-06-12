Selin Vurduğu Konya'da Bilanço Ağır! 166 Yeri Su Bastı

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucuhasar tespit çalışması yapıldı. Yetkililer 166 ev ve iş yerini su bastığını bildirdi.Üç otomobil suyun akıntısıyla sürüklendi.

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, özellikle merkez Meram ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 29.6 kilo yağışın düştüğü Meram ilçesinde 14 mahallede, 121 ev ve iş yerini, Selçuklu ilçesinde ise 7 mahallede 45 yeri su bastı. Su baskınlarının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri seferber olup, su baskını oluşan yerleri tahliye etti. Sel nedeniyle park halindeki üç otomobil, suyun akıntısıyla sürüklendi.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

İhsaniye Alt Geçidini de su basması sonucu araçlar güçlükle ilerledi. Bir belediye otobüsünün içini de su bastı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI GÜN BOYU SÜRECEK

Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri selin etkisini gösterdiği bölgelerde sabah erken saatlerde hasar tespit çalışmasına başladı. Hasar tespit çalışmaların gün boyu süreceği öğrenildi. Bazı noktalarda su tahliye çalışması yapılmaya devam ederken, ekipler yıkılan istinat duvarı, patlayan su boruları ile yağmur deryasına dönüşen caddelerde temizlik ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

HASARIMIZ BÜYÜK

Selde otomobili sürüklenen Nuriye Oruç, "Önce dolu yağdı. Sonra şiddetli yağmur başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra sel geldi, önüne ne geldiyse götürdü. Perişan olduk. Benim aracımda hasar oluştu. Zararımın karşılanmasını bekliyorum." dedi.

Evi ve bahçesine su basan Hediye Özcan ise, "Bahçemde eşyalarım vardı. Her şeyimi sel aldı götürdü. Zararım var, giderilmesini istiyorum." dedi.