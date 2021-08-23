Konya'daki resmi okullara "Okulum Temiz" belgesi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'daki resmi okullara "Okulum Temiz" belgesi verildi

Konya'daki resmi okullara 'Okulum Temiz' belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'da resmi okullar, "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandı.

Konya'da resmi okullar, "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokolle, okulların gerekli hijyen şartlarının geliştirilerek daha sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulması amacıyla program oluşturuldu.

Bu programa uygun süreçleri izleyen okullara da "Okulum Temiz" belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki tüm resmi okulların bu kapsamda yüksek hassasiyet göstererek eğitim kurumlarını daha hijyenik ve sağlıklı birer mekan haline getirdikleri belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, şehir genelindeki tüm resmi okulların bu belgeyi almış olmalarından mutluluk duyduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan incelemeler sonrası okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti veren 1561 resmi okulun, "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Düm Tek Tek Burak Özçivit
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'daki resmi okullara "Okulum Temiz" belgesi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:19:39. #1.14#

title