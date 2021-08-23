Konya'daki resmi okullara "Okulum Temiz" belgesi verildi

Konya'da resmi okullar, "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandı.

Konya'da resmi okullar, "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokolle, okulların gerekli hijyen şartlarının geliştirilerek daha sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulması amacıyla program oluşturuldu.

Bu programa uygun süreçleri izleyen okullara da "Okulum Temiz" belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki tüm resmi okulların bu kapsamda yüksek hassasiyet göstererek eğitim kurumlarını daha hijyenik ve sağlıklı birer mekan haline getirdikleri belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, şehir genelindeki tüm resmi okulların bu belgeyi almış olmalarından mutluluk duyduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan incelemeler sonrası okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti veren 1561 resmi okulun, "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı