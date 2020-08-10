- Konya'daki patlama sonrası yaralar sarılıyor - Konya'daki patlama sonrası yaralar sarılıyor Konya'da 10 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde tüpün patlaması sonucu zarar gören dükkan ve evlerde tamirat çalışmaları sürüyor.

- Konya'daki patlama sonrası yaralar sarılıyor

KONYA - Konya'da 10 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde tüpün patlaması sonucu zarar gören dükkan ve evlerde tamirat çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Makami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir apartmanın zemin katında lokanta olarak kullanılan iş yerinde bulunan sanayi tipi tüpten sızan gaz nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama geniş bir çevreden duyulurken, yakında bulunan evlerin camları sallandı. Patlamada iş yerinin yanında bulunan çok sayıda dükkan, apartmanın üst katındaki daireler, park halinde bulunan araçlar ve karşıda bulunan apartmanın altındaki dükkanlar ile dairelerde zarar meydana geldi. Patlama sonrası hasar tespit ekibi çalışmalar yaptı. Esnaf ve apartmanlardaki vatandaşlar da zarar gören yerlerde temizlik yaparak, tamirata başladı. Patlamada iş yerleri zarar gören esnaflar, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, dükkanlardaki zararın karşılanması noktasında yardımcı olunacağının belirtildiğini söyledi. Olayın meydana geldiği çevrede dükkan sahipleri ve çalışanları tarafından hasarların giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Patlamada kuaför dükkanı zarar gören Mehmet Baygöz, "Erkek kuaförünün sahibiyim, burada patlama oldu. Sağolsun belediye başkanımız geldi, ilgilendi. Berberler odası başkanımız geldi. Allah razı olsun, duvarları belediye yapacak, diğer masraflarımızı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı üstleniyor. Masraflar faturalanacak, ardından ödemeler yapılacakmış. Gerekli ilgiyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Patlama anı güvenlik kamerasında

Patlamanın meydana geldiği an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde yükselen alev ve toz ile birlikte etrafa malzemelerin saçıldığı görülüyor.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Konyamızın Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde meydana gelen sanayi tüpünün patlamasında 14 araç, 35 iş yeri ve 40 ikamette hasar meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması tesellimizdir. Patlamada maddi hasar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA