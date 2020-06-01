Konya'daki otogarlar yeni normale uygun hizmete başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'daki otogarlar yeni normale uygun hizmete başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle iki ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan merkezdeki iki ve 9 ilçedeki otobüs terminallerinde gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Konya'daki otogarlar yeni normale uygun hizmete başladı
01.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:55

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle iki ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan merkezdeki iki ve 9 ilçedeki otobüs terminallerinde gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden hizmete açılan Şehirlerarası Otobüs Terminali ile diğer terminallerde dezenfeksiyon başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezdeki iki otobüs terminali ile Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar Kulu ve Yunak'ta hizmet veren terminallerin, 58 gün aranın ardından yeniden kapılarını vatandaşlara açtığı aktarıldı.

Yeni normalleşme sürecinde terminallere maskesiz yolcu alınmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yolcuların ateş ölçer ile sağlık kontrolleri yapılıyor. Ayrıca kapalı alanda bulunan bekleme koltukları tedbir amaçlı hizmet vermezken otobüslere getirilen sosyal mesafe kuralları gereği kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu denetimleri de zabıta tarafından yapılıyor. Öte yandan otobüs, uçak, tren gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde firmalar, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yolcular tarafından kod alındıktan sonra biletleme işlemi yapacak.

Mart ayından itibaren seyahatlerin valilikler tarafından izne bağlanmasıyla Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nda mücbir sebebi olan 828 yolcuya seyahat izin belgesi düzenlendi. Bu süreçte diğer illerde karantinası biten Konyalı vatandaşların ve kentte karantina süresini dolduran kişilerin sevkleri AFAD ile koordine edildi. Ayrıca terhis olan askerlerin geliş-gidişleri Merkez Komutanlığı ile planlanırken, cezaevi tahliyeleri sonrasında gerekli kontroller yapılarak seyahatler düzenlendi. Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa destek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Mart ve Nisan aylarında otobüs firmalarından ve otogar esnafından kira almadı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Tilbe Saran Serdar Ortaç Haldun Dormen
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun İlhan Cavcav
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Konya'daki otogarlar yeni normale uygun hizmete başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:58:31. #1.14#
title