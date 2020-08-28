Konya'daki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'daki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın zamanında müdahaleyle kısa zamanda büyümeden söndürüldü.

Konya'daki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
28.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:08

Konya'nın Hüyük ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın zamanında müdahaleyle kısa zamanda büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Beyşehir, Hüyük, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir ilçelerinden Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın ortasındaki yangına, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile mahalle sakinleri kürek, kazma ve çapayla müdahale etti.

Yangın orman arazözleri ile itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması da yaptı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yaklaşık 500 metrekarelik örtünün zarar gördüğünü söyledi.

Bal, araçların giremediği ormanlık alanın ortalarında çıkan yangının tepeye sirayet edip büyümeden hortumlar uzatılarak yapılan müdahaleyle söndürüldüğünü ifade ederek, "Bölgede çıkan yangın, Orman Müdürlüğümüz ekipleri, Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem Bey'in kendisi ve mahalle sakinlerinin acil ve hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Belediye Başkanımız Çiğdem'e, mahalle sakinlerine ve tüm Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Saat 18.30 sıralarında çıkan yangın için yakın ilçelerden 11'i arazöz, 3'ü müdahale aracı ve 2 tanker ile 7'si teknik personel, 30 yangın işçisini bölgeye hızlıca sevk ettik. Yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki 50 vatandaşımız da destek verdi. Ancak, yangının kontrol altına alınmasıyla arazözlerimizin büyük bölümünü geriye çektik. 15 dakikada müdahale ettiğimiz yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasına rağmen bölgede herhangi bir parlamaya karşı ekip bekletiyoruz. Bölgemize geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Güncel
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Magazin
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Fransız golcü Loic Remy'nin Türk bayraklı paylaşımı taraftarlarda heyecan yarattı
Fransız golcü Loic Remy'nin Türk bayraklı paylaşımı taraftarlarda heyecan yarattı
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti
Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Halit Ergenç Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Jose Sosa Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk İzmir Adana Bursa
Şu an buradasınız: Konya'daki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 22:08:01. #1.14#
title