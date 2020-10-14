Konya'daki operasyonlarda 11 zanlı yakalandı
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Konya'daki operasyonlarda 11 zanlı yakalandı

14.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:58
Konya'daki operasyonlarda 11 zanlı yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesi ve merkez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi ve merkez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin Beyşehir ilçesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda, 35 kilo 500 gram gümrük kaçağı tütün, 2 kurusıkı tabanca, 22 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda bir hırsızlık şüphelisi ve başka suçlardan aranan zanlılar da dahil 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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