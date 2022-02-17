Konya'daki okullarda "KANpanya" devam ediyor

KONYA (AA) - Konya İnsan Mektebi kapsamında Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi ile yürütülen "Okulumda KANpanya Var" projesi çerçevesinde, okullarda kan bağışı kampanyaları düzenlenmeye devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmalarının sonucunda kan bağışı noktasında kentte önemli bir yükselişin sürdüğü belirtildi.

Okullarda oluşturulan alanlarda öğretmenler, veliler ve mahalle sakinlerinin kan bağışında bulunarak "umut" olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Son olarak Selçuklu Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu ve Selçuklu Süleymanşah Anaokulu kan bağışı kampanyası düzenleyerek toplumsal bir farkındalığa dikkat çekmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün de projenin yapıldığı okulları ziyaret ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.