Konya'daki okullarda "KANpanya" devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'daki okullarda "KANpanya" devam ediyor

AA, Havva Dereağzı - Sağlık
 - Güncelleme:
Konya'daki okullarda

Konya İnsan Mektebi kapsamında Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi ile yürütülen "Okulumda KANpanya Var" projesi çerçevesinde, okullarda kan bağışı kampanyaları düzenlenmeye devam ediliyor.

KONYA (AA) - Konya İnsan Mektebi kapsamında Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi ile yürütülen "Okulumda KANpanya Var" projesi çerçevesinde, okullarda kan bağışı kampanyaları düzenlenmeye devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmalarının sonucunda kan bağışı noktasında kentte önemli bir yükselişin sürdüğü belirtildi.

Okullarda oluşturulan alanlarda öğretmenler, veliler ve mahalle sakinlerinin kan bağışında bulunarak "umut" olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Son olarak Selçuklu Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu ve Selçuklu Süleymanşah Anaokulu kan bağışı kampanyası düzenleyerek toplumsal bir farkındalığa dikkat çekmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün de projenin yapıldığı okulları ziyaret ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

AA / Havva Dereağzı - Sağlık

Kan Bağışı, Kızılay, Konya, Türk, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title