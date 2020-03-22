Konya'daki meslek lisesinde kamu kurumları için 100 bin maske üretilecek Konya'nın Ereğli ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kamu kurumlarında kullanılmak üzere 100 bin maske üretecek.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kamu kurumlarında kullanılmak üzere 100 bin maske üretecek.

Okul Müdürü Abdullah Özer, yaptığı açıklamada, Moda Tasarım Teknolojisi atölyelerinde, Ereğli Devlet Hastanesine destek olmak üzere bedelsiz olarak maske üretimi yaptıklarını belirterek, başka kamu kurumlarından da kendilerine bu yönde talep ulaştığını aktardı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede devletin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan Özer, "Şu ana kadar devlet hastanemiz ve kamu kurumlarında kullanılmak üzere bin maske hazırlayarak teslim ettik. Yine 100 bin maske üretmek üzere kumaş kesimi yaptık. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ay sonuna kadar dikim işlerini tamamlayarak, maskeleri teslim etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA