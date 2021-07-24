Konya'daki mera kavgasında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Konya'daki mera kavgasında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Konya'daki mera kavgasında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Çarıklar Mahallesi'nde 4 gün önce merada koyun otlatma meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı Mehmet Ö. (54) "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol kararı, 5'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Çarıklar Mahallesi'nde Hakim Dal'a ait koyunların meraya girmesi nedeniyle 2 grup arasında silahlı kavga çıkmış, Hakim Dal'ın öldüğü olayda 6 kişi yaralanmıştı.

Konya Valiliğince, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde "Konya'da ırkçı saldırı" başlığıyla yer alan olayın, adli olduğu ve belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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