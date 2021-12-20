Mahkemeden 7 yaban koyunu ile 3 yaban keçisi avına ikinci karar

KONYA (DHA) - KONYA Bölge İdare Mahkemesi, 7 Anadolu yaban koyunu ile 3 yaban keçisinin önümüzdeki ay ihale ile avlanmasına ilişkin davada bakanlık savunmasını yetersiz bularak ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Konya ve Karaman illerini kapsayan her Anadolu yaban koyunu için 153 bin 900 ila 157 bin 700 ve yaban keçilerinin her biri için en az 9 bin 300 TL tahmini bedelle açılan av ihalesine karşı merkezi İstanbul'da bulunan Vegan Derneği Türkiye (TVD) tarafından 24 Kasım'da açılan ve 1 gün sonra ilk ara karar verilen davada ikinci ara karar çıktı.