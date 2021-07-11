Konya'daki lavanta bahçeleri fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo oldu

Konya'da renkleri ve dekorlarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta bahçeleri, her gün binlerce misafiri ağırlıyor.

Konya'da renkleri ve dekorlarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta bahçeleri, her gün binlerce misafiri ağırlıyor.

Merkez Karatay ilçesinde belediye tarafından Saraçoğlu Mahallesi'nde lavanta dikilen 90 bin metrekare alan, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo oldu.

Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların yanı sıra vatandaşların da uğrak noktası olan bahçelerde, eflatun ve morun farklı tonlarındaki lavantaları fon yapan fotoğrafseverler, en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor.

Ziyaretçiler özel objelerle oluşturulan dekorlar ve göz alıcı renklerdeki lavanta bahçelerinde fotoğraf çektirmek için sıra bekliyor.

"Bir haftada 50 bin ziyaretçi ağırladık"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, lavanta bahçelerine ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

İki yıl öncesine kadar moloz yığınlarıyla kaplı alanı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdüklerini belirten Kılca, en büyük hedeflerinin kent turizmine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Günde binlerce ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Kılca, "Bir haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle cumartesi ve pazar günleri oldukça yoğun oluyor. Düğünlerden sonra gelinlerimiz, damatlarımız gelip çekim yapıyor." dedi.

Kılca özellikle fotoğraf sanatçılarının çok fazla rağbet gösterdiğine dikkati çekerek, "Buraya gelen fotoğraf sanatçılarından çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bahçe içerisine yerleştirdiğimiz materyallerle fotoğraf çekilebilecek çok güzel alanlar oluşturduk. Misafirlerimiz burada en güzel anları ölümsüzleştiriyor. Gelenler, güzel kokular içerisinde, çok güzel kareler yakalıyor. Şehrimizin güzelliğine güzellik kattığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bitki lavantanın, kuraklığa dayanıklı ve kıraç arazilere uygun olduğunu anımsatan Kılca, çiftçilere alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefi de taşıdıklarını aktardı.

"Fotoğrafçılık açısından da çok zengin bir stüdyo"

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Binol da mor renkteki bitki formunun sunduğu toprak ve çiçekli alanın fotoğrafçılık açısından çok güzel kareler sunduğunu ifade etti.

"Hem görsel güzellik hem de insanların hatıra fotoğraf çektirebilmesi için kuş evleri, köprüler, salıncaklar yapılmış. Görselliği ve kokularıyla park gibi düşündüğümüzde harika bir yer, fotoğrafçılık açısından da çok zengin bir stüdyo." diyen Binol, fotoğrafçıların ilgisini çekecek bir alan olduğunu kaydetti.

Binol, bahçenin özellikle gün doğumu ve gün batımında çok güzel görüntü oluşturduğunu anlatarak, "Fotoğrafçılar adına burayı kentimize kazandıranlara çok teşekkür ediyorum. Çok harika bir yer." ifadelerini kullandı.

Bahçenin ziyaretçilerinden Hatice Çiftçioğlu ise mezuniyet fotoğrafı çektirmek için geldiklerini belirterek, "Ablam İsveç'te liseyi bitirdi. Ben geçen sene mezun oldum. Yeğenim de bu sene mezun oldu. Yakın zamanlarda mezun olduğumuz için bunu kutlayalım, beraber bir mezuniyet fotoğrafımız olsun diye geldik. Fotoğraf çektirdik. Çok güzel bir anı oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya