Konya'daki kuyumcu soygununun zanlıları tutuklandı
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Konya'daki kuyumcu soygununun zanlıları tutuklandı

Konya'da soymak istediği kuyumcu dükkanının sahibi tarafından vurularak, arkadaşıyla birlikte etkisiz hale getirilen 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'daki kuyumcu soygununun zanlıları tutuklandı
08.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:08

Konya'da soymak istediği kuyumcu dükkanının sahibi tarafından vurularak, arkadaşıyla birlikte etkisiz hale getirilen 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sultan Caddesi üzerinde bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcuya müşteri gibi giren Ahmet T. (19) iş yeri sahibine oyalarken dışarıda bekleyen diğer şüpheli Mustafa H. (19) elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. O sırada iş yeri sahibinin eşi Raziye Koyuncu'da iş yerinin arka kısmından aldığı pompalı tüfeği şüphelilere doğrulttu. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan iş yeri sahibi, şüpheliyi tabancasıyla bacağından yaraladı. Raziye Koyuncu ise bu sırada şüphelilerin kaçmaması için dükkandan çıkarak kapıyı kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli Ahmet T. olay yerinde gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından şüphelilerden Mustafa H. ve Ahmet T., emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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