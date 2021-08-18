Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı Adana'da bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurup çaldı Kamyonetin içindeki kredi kartından bin lira çekip eşini görmek için Konya'ya giden zanlı, çalıntı araçta...

- Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı

Adana'da bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurup çaldı

Kamyonetin içindeki kredi kartından bin lira çekip eşini görmek için Konya'ya giden zanlı, çalıntı araçta uyurken yakalandı

Zanlıların kamyonu iterek çalıp götürme anları saniye saniye görüntülere yansıdı

ADANA - Adana'da bir kişi, kendisine küsüp Konya'ya giden eşiyle görüşüp barışabilmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurarak çaldı. Çaldığı kamyonun içindeki kredi kartından bin lira çekip Konya'ya giden zanlı, çalıntı araç içinde uyuduğu sırada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Erdal A. (32), kendisine küsüp evi terk eden eşiyle görüşüp barışabilmek için Konya'ya gitmek istedi. Parası ve aracı olmayan şahıs, bunun için kamyonet çalmaya karar verdi. Arkadaşları Ayhan K. (30), Ahmet K. ve Ender A. adlı şahıslardan bu iş için yardım isteyen Erdal A, daha önceden yerini belirledikleri kamyoneti çalmak için harekete geçti. Aracın bulunduğu sokağa gelen zanlılar, sokağın köşe başında oturup bir süre bekledi. Daha sonra aralarından bir şüpheli kamyonetin yanına gitti. Bu arada Ender A. da zanlılara gözcülük yaparken iki zanlı etrafta kimsenin kalmaması üzerine araca doğru yöneldi. Aracı bir süre itekleyen şüpheliler götüremeyeceklerini anlayınca iki zanlı kamyonetten uzaklaştı. Bir süre sonra ekibe bir kişi daha katılınca zanlılar kamyoneti iterek çalıp götürdü. Bu anlar ise anbean görüntülendi. Zanlılar, kamyoneti hurdacılık yapan N.K.'ya götürüp 5 bin 500 liraya sattı. Parayı görünce Konya'ya gideceğini unutan Erdal A. 5 bin 500 lirayı arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanın da harcadı.

Erdal A. daha sonra Konya'ya gitmek için başka bir kamyonet çalmaya karar verdi. Bu arada şüphelilerden Ender A. ikinci hırsızlığa katılmazken diğerleri bu kez de Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ne gitti. Burada da kamyoneti anahtar uydurup çalan çalan 3 şüpheli, paraları kalmadığı için çözüm bulmaya çalıştı. Çaldıkları kamyonette kredi kartı ve ehliyet olduğunu gören zanlılar, kimlik bilgilerini kullanarak müşteri hizmetlerini aradı. Zanlılardan biri sevgilisinin telefon numarasını kredi kartı için alternatif iletişim numarası olarak tanımlatıp şifreyi değiştirdi. Yeni şifre de bu telefona gelince kredi kartından bin lira çeken zanlılar Konya'ya gitti. Bu arada kamyoneti çalınan müştekiler, polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede güvenlik kameralarından zanlıları tespit edip Konya'ya gittiklerini belirledikten sonra 3 şüpheliyi Konya'da çalıntı aracın içinde uyurken yakaladı. Şüpheliler, daha sonra Adana'ya getirildi.

Polis, ilk olayda gözcülük yaptığı tespit edilen Ender A., şüphelilerin iletişime geçtiği S.A. ve kamyoneti satın alan hurdacı N.K.'yı da gözaltına aldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçundan kayıt yapılan Erdal A. Ayhan K., Ahmet K. ve Ender A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler N.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı
Eşini öldürüp, arkadaşına kahve içmeye gitti! Cani koca ifadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi
Eşini öldürüp, arkadaşına kahve içmeye gitti! Cani koca ifadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Berkay Işın Karaca Seren Serengil
Spor Burak Elmas Lionel Messi Samet Aybaba Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:44:52. #1.16#

title