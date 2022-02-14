Konya'daki Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı - Haberler
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Konya'daki Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

AA, Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'daki Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

Konya'nın Kulu ilçesindeki, geçen yıl yaşanan kuraklık ile tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan kar yağışının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesindeki, geçen yıl yaşanan kuraklık ile tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan kar yağışının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzey batısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yeraltı sularının azalmasıyla tamamen kurumuştu.

Göl, son dönemde yaşanan yoğun kar yağışı sayesinde yeniden su tutmaya başladı.

Yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Küçük Göl, kapalı ve sığ bir göl olma özelliğini taşıyor.

Afrika'ya göç eden kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 30'lara ulaştığı tahmin ediliyor.

Konya'daki Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

Konya'daki Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

Konya'daki Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

Konya'daki Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Tuz Gölü, Konya, kar, su, Güncel, Haberler

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