Konya'daki komşu kavgası
Konya'da, dün iki komşu aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayda zanlı baba ve oğlu tutuklandı.
Konya'da, dün iki komşu aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayda zanlı baba ve oğlu tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları M.C.Ç. ve babası Y.Ç. adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba ve oğul tutuklandı.
Merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta, dün iki komşu aile arasında çıkan kavgada bir kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılmış, Y.Ç. ve oğlu M.C.Ç. de gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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