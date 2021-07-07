Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücünün de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücünün de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Keser idaresindeki 58 AD 470 plakalı Renault marka otomobil, kavşaktan dönmek istediği sırada Mustafa Ö. (32) idaresindeki 42 EA 993 plakalı Mazda marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıkarak savruldu. 58 AD 470 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcular refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 58 AD 470 plakalı aracın sürücüsü Musa Keser (45) yaralanırken, karısı Menekşe Keser (51), kayınbirader Muhteşem Akalın (45) ve damadı Abdullah Bircan (28) hayatını kaybetti. 42 EA 993 plakalı aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. 58 plakalı otomobilde bulunan telefon ise dakikalarca çaldı ancak kimse açamadı.

Kazaya karışan 42 EA 993 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ö. kazanın ardından, "Sol şeritten gidiyordum, o sağdan sola atladı" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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