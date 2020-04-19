Konya'daki "Kara Kuğular" yavruladı
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Park'ta geçen yıl görüntülenen kara kuğular yavruladı.
19.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:44
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Park'ta geçen yıl görüntülenen kara kuğular yavruladı.
Ördekgiller familyasından olan Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatı bölgelerinde yaşadığı bilinen Kara Kuğu, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Park'ta görüntülenmişti.
Bir yıl sonra yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle kapalı olan Kuğulu Milli Parkı'ndaki kuğuların yavruladığı gözlendi.
Yavruları ile birlikte yapay gölde bahara merhaba diyen kuğular, bölgenin simgesi durumunda.
Kaynak: AA