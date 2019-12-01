Konya'daki kamyonete İstanbul'dan ceza kesildi

01.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:23

Konya'ya bir buçuk yıl önce Trabzon'dan satın alınarak getirilen kamyonete İstanbul'da seyir halinde telefon kullanmaktan ceza kesildi.



Konya'da yaşayan Adem Olukcu, Trabzon'a giderek kamyonet satın aldı. Olukçu, 42 AAC plakalı aracı Konya'ya getirdikten bir buçuk yıl sonra 10 Ekim'de 'seyir halinde telefon kullanma' gerekçesiyle 235 lira ceza kesildi. İstanbul'a hiç gitmediği halde telefon kullanmaktan ceza kesilen Adem Olukcu, cezasını ödeyerek şikayetçi oldu.



Cezaya anlam veremediğini ifade eden Adem Olukcu, başkalarının mağdur olmaması için uğraş verdiğini söyledi. Aracını bir buçuk yıl önce Trabzon'dan aldığını ifade eden Olukcu, "Yaklaşık bir ay önce arabamıza ceza geldi. İstanbul'da telefonla konuşmaktan ceza gelmiş. Bizim arabamız İstanbul'a hiç gitmedi, biz de İstanbul'a hiç gitmedik. Bize 210 lira ceza geldi. Biz bu cezayı ödedik. Ama biz buna bin lira da 2 bin lira da masraf etsek de biz bu cezayla uğraşacağız" dedi.



"Başkaları mağdur olmasın"



Habersiz yere ceza gelebileceğini kaydeden Olukcu, "Yani biz bunu haksız yere niye ödeyelim. Bizim aracımız bu plakası bu. Eğer İstanbul'daki araba buysa devlet bize 5 bin lira ceza yazsın, biz İstanbul'a gitmedik. Biz bugün uğraşmazsak başkasına bin lira bin 500 lira ceza yazacak. Benim arabamın orada olduğunu kanıtlıyorlarsa devlet bana 5 bin lira ceza yazsın. 2 bin lira masraf da etsem o 200 lira için uğraşacağım. 200 lira için 2 bin lira harcayacağım ama nedenini sorarsanız başkaları mağdur olmasın. Hiç olmazsa haksız yere ceza gelmesin kimseye, yazık değil mi yani? Bugün 200 lira geldi, yarın 500 lira gelecek. Asgari ücretle çalışan birinin arabası olsa bir ay aç gezecek, bir ay parası olmayacak cebinde" ifadelerini kullandı.



Adaletin yerine geleceğini belirten Olukcu, cezayla ilgili Konya Sulh Ceza Mahkemesine itiraz ettiklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA