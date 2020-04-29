Konya'daki iki caminin ayakkabılıkları "hayır reyonu"na dönüştürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'daki iki caminin ayakkabılıkları "hayır reyonu"na dönüştürüldü

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için iki caminin ayakkabılıkları gıda reyonuna dönüştürüldü.

Konya'daki iki caminin ayakkabılıkları
29.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:32

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için iki caminin ayakkabılıkları gıda reyonuna dönüştürüldü.

Mevlader Derneği, Konya İl Müftülüğü ve Selçuklu İlçe Müftülüğü öncülüğünde "İmkanı olan getirsin ihtiyacı olan götürsün" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Adnan Menderes ve Yıldırım Beyazıt Camilerinin ayakkabılıkları, hayır reyonu haline getirildi.

Camilerin ayakkabılıklarına yerleştirilen gıda malzemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetine sunuldu.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Adnan Menderes Camisi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, hayır çarşıları ile "Sadaka taşı" geleneğini devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Poçanoğlu, "Camilerimiz şu anda her ne kadar ibadete açık olsa da cemaat ile ibadete kapalı durumdadır. Bu sebeple ilimizin birçok yerindeki camilerimizde ayakkabılıkları, evinde fazlası olanın getireceği, ihtiyacı olanların da alıp götürebileceği bir hayır çarşısına dönüştürüyoruz." dedi.

Poçanoğlu, bu zorlu süreçte hayırsever vatandaşları zekatları, sadakaları ve hayırlarıyla kampanyaya davet ederek "Zira ramazan ayı, bereket ve rahmet ayıdır. Böyle bir çalışmanın belaları savacağına, hastalıkların şifa bulmasına vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber de nakdi ve gıda yardımlarının devam ettiğini belirterek "Selçuklu İlçe Müftülüğümüze bağlı din görevlileri ile iki bin ailemizi ziyaret ettik. Gıda yardımlarının yanı sıra 700 bin lira nakdi yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Mevlader Derneği Basın Sözcüsü Maziyetullah Kulu Oğuz ise projeyle ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı amaçladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bunu da insanın insana ulaşması şeklinde değil de camiden halka ulaşması şeklinde yapıyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz mahçup duruma düşmemektedir. Bu iyiliğin, halka halka tüm ilimize yayılmasını amaçlıyoruz. Şu anda pilot olarak bu uygulamaya Adnan Menderes Camisi ile Yıldırım Beyazıt Camisi'nde başladık. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle hayır köprüsü oluşturan camilerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Haberler
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Konya'daki iki caminin ayakkabılıkları "hayır reyonu"na dönüştürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:09:18. #1.15#
title