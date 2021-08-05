Konya'daki gurbetçilerin dönüş telaşı başladı
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Konya'daki gurbetçilerin dönüş telaşı başladı

Konya'daki gurbetçilerin dönüş telaşı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın Kulu ilçesine Kurban Bayramını ve yaz tatilini geçirmek için farklı ülkelerden gelen gurbetçilerin dönüş hazırlıkları başladı.

Konya'nın Kulu ilçesine Kurban Bayramını ve yaz tatilini geçirmek için farklı ülkelerden gelen gurbetçilerin dönüş hazırlıkları başladı. Covid-19 test sonuçlarını almak için hastaneye giden gurbetçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Başta İsveç olmak üzere bir çok ülkeden Kurban Bayramını ve yaz tatilini geçirmek üzere Kulu ilçesine gelen gurbetçilerin dönüş telaşı başladı. İlçeye gelen yaklaşık 40 bin gurbetçinin izinlerinin sona ermesiyle dönüş için gerekli olan Covid-19 testi yaptırma telaşı sardı. Gurbetçiler, Covid-19 testi ve sonuçlarını almak için Kulu Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hastane yetkilileri, yaklaşık 20 günden bu yana her gün 500 gurbetçinin sabah saatlerinden itibaren test yaptırmaya geldiğini belirtti. Yapılan testlerden sonra da sonuçlarını almak için gurbetçilerin hastaneye geldiklerini kaydeden yetkililer, bu nedenle de uzun kuyrukların oluştuğunu aktardı. Test sonuçlarını alan gurbetçiler ise, sonuçların süresi bitmeden gidecekleri ülkelerin yolunu tutmaya başladı. - KONYA

Konya'daki gurbetçilerin dönüş telaşı başladı
Konya'daki gurbetçilerin dönüş telaşı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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