Konya'daki göllerde su kuşu sayımı yapıldı
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Konya'daki göllerde su kuşu sayımı yapıldı

30.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:50
Konya'daki göllerde su kuşu sayımı yapıldı

Konya'da bulunan göllerde yapılan 2021 Yılı Kış Ortası Su Kuşu (KOSKS) sayımıyla su kuşu popülasyonunun kayıt altına alındığı bildirildi.

Konya'da bulunan göllerde yapılan 2021 Yılı Kış Ortası Su Kuşu (KOSKS) sayımıyla su kuşu popülasyonunun kayıt altına alındığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya'da aralarında Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün de yer aldığı göllerde KOSKS sayım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kuş türlerinin sayılarak kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, çalışmanın Beyşehir Gölü, Ilgın Çavuşcugöl, Kozanlı Gökgöl ve Ereğli Akgöl'de gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sayımda sakar meke, macar ördeği, çamurcun, yeşilbaş, karabatak, küçük batağan, bahri türlerinin en çok görülenler arasında olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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