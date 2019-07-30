Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonun ardından 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılananlar, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, bir önceki duruşmada Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaaya karşı savunma yaptı.

Sanıkların tamamı, kaldıkları evlerin örgüte ait olmadığını, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak, mütalaadaki aleyhlerine olan kısımları kabul etmedi.

Sanık savunmalarının ardından taraf avukatlarını da dinleyen heyet, karar öncesi sanıkların son sözlerini söylemelerini istedi. Sanıklar ise suçsuz olduklarını öne sürerek beraat ve tahliye taleplerinde bulundu.

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını yarına bıraktı.

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 13 Nisan 2018'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin de aralarında bulunduğu 37 adrese baskın yapılmış, şüphelilerden 77'si gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmalar kapsamında örgütün Konya'da yeniden yapılanmaya gittiğini tespit etmişti. Operasyonun ardından 13 Kasım 2018'de açılan davada 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

Bir önceki duruşmada ise Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri iddiasıyla 37 sanığa 7 yıl 6 ay ile 22,5 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesini istemişti.

Kaynak: AA