Konya'daki fırtına nedeniyle çiftlik çatısının uçtuğu anlar görüntülendi Konya'nın Çumra ilçesinde, 20 Mayıs'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir kaz çiftliğinin çatısının uçtuğu anlar bir başka iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde, 20 Mayıs'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir kaz çiftliğinin çatısının uçtuğu anlar bir başka iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Dinlendik Mahallesi'ndeki bir kaz çiftliğinin çatısı kazların üzerine uçtu. Çok sayıda kazın telef olduğu olayda çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metal çatının kazların üzerine düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA