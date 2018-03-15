Konya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar 818 kişinin görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 453 kişinin tutuklandığı ve 2 bin 672 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıldığı açıklandı.

Konya Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Konya'da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 15 Mart 2018 tarihi itibariyle yasal işlem yapılan kişi sayısı açıklandı. Açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 818, tutuklanan kişi sayısı 2 bin 453, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı 2 bin 672'dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi. - KONYA