Konya'daki Fetö/pdy Çatı Davasında 4 Kişi Serbest

Konya'da 191'i tutuklu 527 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasının ilk duruşmasında savunmalarını tamamlanan 30 sanığın 4'ü adli kontrol kararıyla serbest kaldı.



Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada savunma yapan 30 sanıktan 4'ü adli kontrol kaydı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakırken, 26 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanıkların mal varlıkları üzerinde bulunan tedbirin kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca davada kullanılan SEGBİS sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle mahkeme başkanı SEGBİS ile yargılanacak olan 63 sanığın Konya'ya sevkine karar verdi. Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası adliyedeki salonların yetersizliği nedeniyle Bölge İdare Mahkemesi salonunda görülmeye başlamıştı. Davanın görülmesi için hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonundaki hazırlıkların tamamlandığı ve davanın orada görülemeye devam edeceği belirtildi.



Konya'daki FETÖ/PDY davasında silahlı terör örgütüne üye olma, finans sağlama, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanma gibi suçlarından yargılanan 527 sanık hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - KONYA