Konya'daki Fetö/pdy Çatı Davası

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 161'i tutuklu 478 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan İsa Tomakin, sözde "küçük bölge imamlığı" ve büyük bölge imamlığı" görevlerinde bulunmakla suçlandığını hatırlatarak hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Gözaltına alındığında eşiyle Ankara'daki evinde olduğunu anlatan Tomakin, "Buraya getirildikten sonra çapraz sorguya alındık. Burada bana örgüt içinde önemli biriymişim gibi davrandılar. Sanırım beni tanıyan insan sayısı fazla olduğu için önemli biri olduğumu düşündüler." dedi.

Tutuklu sanıklardan Nuh Özkan da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "ByLock raporunda kullanıcı adı, şifre ve içeriğin bulunamadığı görülmektedir. Ayrıca 8 bin kez giriş yapıldığı söyleniyor. Tarih aralığına bakıldığında bunun mümkün olmayacağı görülmektedir. Bunun maddi bir hatadan kaynaklandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Özkan, Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadığını öne sürdü.

Duruşma, sanık beyanlarının alınmasıyla yarın devam edecek.