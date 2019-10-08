08.10.2019 09:30

Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün yeniden yapılanma içinde olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu 5'i avukat, 9'u kadın 26 kişinin, FETÖPDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp, maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı saptandı. Şüphelilerin yakalanması için 2 Ekim'de Konya merkezli Ankara, Antalya, Aksaray, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA