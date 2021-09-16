Konya'daki en büyük millet bahçesi Ereğli'de inşa ediliyor - Haberler
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Konya'daki en büyük millet bahçesi Ereğli'de inşa ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Konya'daki en büyük millet bahçesi Ereğli'de inşa ediliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 200 bin metrekarelik alanıyla Konya'nın en büyük millet bahçesi olacak Ereğli Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 200 bin metrekarelik alanıyla Konya'nın en büyük millet bahçesi olacak Ereğli Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya'nın Ereğli ilçesine kazandırılacak Ereğli Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Ereğli Millet Bahçesi'nde AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ile birlikte incelemelerde bulundu.

Konya merkezde ve ilçelerde TOKİ'nin önemli hizmetler yürüttüğünü kaydeden Başkan Altay, Konya'daki en büyük millet bahçesinin Ereğli'de inşa edildiğini söyledi. Başkan Altay, "Ereğli Millet Bahçesi, 200 bin metrekarelik alanıyla Ereğlimize hizmet verecek. Millet Kıraathanesi, yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve peyzajıyla tüm Ereğli'ye hizmet edecek bir millet bahçesi kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. TOKİ, Konya merkezde ve ilçelerimizde Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla önemli hizmetler yürütüyor. Yaklaşık 45 milyon liralık maliyetle, 200 bin metrekarelik alandaki millet bahçemiz bu yıl sonunda tamamlanarak, 2022 yılı yaz aylarından itibaren vatandaşımıza hizmet edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Konya'daki en büyük millet bahçesi Ereğli'de inşa ediliyor

Konya'daki en büyük millet bahçesi Ereğli'de inşa ediliyor

Konya'daki en büyük millet bahçesi Ereğli'de inşa ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'daki en büyük millet bahçesi Ereğli'de inşa ediliyor - Haberler
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