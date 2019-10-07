Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi
Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik denetim yapan polis ekipleri, 7 silah ele geçirdi.
Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik denetim yapan polis ekipleri, 7 silah ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğünlerde uygulama yaptı.
Uygulamalarda 5 düğünde 7 silah ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlara el konulurken, sahipleri hakkında işlem yapıldı.