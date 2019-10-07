Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi

Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi

Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik denetim yapan polis ekipleri, 7 silah ele geçirdi.

07.10.2019 15:24
Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi

Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik denetim yapan polis ekipleri, 7 silah ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğünlerde uygulama yaptı.

Uygulamalarda 5 düğünde 7 silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, sahipleri hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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