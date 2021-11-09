KONYA'DAKİ DEPREMDE 66 YAPIDA HASAR OLUŞTU

KONYA (DHA) - Konya'da dün Afad verilerine göre 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremin şiddetinin en fazla hissedildiği Kızılören ve Sefaköy Mahallerinde hayat normala dönerken, başta bu iki mahalle olmak üzere diğer mahallelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD'a bağlı uzman ekipler hasarlı evleri tek tek kontrol etti. Ekiplerin oturulamayacak durumda olduğuna karar verdiği çoğunluğu tek katlı kerpiç evler zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam edeceği belirtildi.