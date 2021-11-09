KONYA'DAKİ DEPREMDE 66 YAPIDA HASAR OLUŞTU

KONYA (DHA) - Konya'da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremin merkez üssü Kızılören Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Atar, 100 kişinin evinin hasar gördüğü için başvuru yaptığını belirtti. Atar, "Devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızdaydı, gereken yardımları sağladılar. Vatandaşlar depremin şokunu atlatamadı. Vatandaşın çoğu araçlarında yattı. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Komisyon üyeleri bütün evleri geziyor. Gerekli raporlar tutuluyor. Akşam vali, büyükşehir belediye başkanımız, kaymakamımız hepsi buradaydı. Bütün yardım kuruluşları burada vatandaşa destek verdi. Evi hasar gören vatandaşlarımızı da komşularımız misafir etti. Evi hasar gören 100 kişi başvurdu, çatlak olmayan ev yok" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ) yapılan açıklamada bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrası gece boyu gelen ihbarlar sonucu Erenkaya, Küçükmuhsine, Tepekent, Sefaköy, Sağlık, Kızılören, Akpınar mahallerinde Konya AFAD 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 11 arama kurtarma personeli, Karaman AFAD 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 5 arama kurtarma personeli, Aksaray AFAD 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma personeli, ANDA 2 araç, 9 personel, İHH 1 araç, 5 personel, Konya Büyükşehir İtfaiyesi 4 araç, 23 personel, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 65 araç, 212 personel olmak üzere toplamda 76 araç, 272 personelden oluşan ekipler tedbir amaçlı arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Akpınar köyünde muhtarın talebi üzerine 6 adet AFAD barınma çadırı kurulmuş ve 24 vatandaşımızın barınması için battaniye, yastık, ısıtıcı malzemeleri verilmiştir. İlimizde sabaha kadar ekiplerimiz teyakkuz halinde hazır bulunmuş ve an itibariyle de bulunmaya devam etmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) yerel düzey planı kapsamında ana ve destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlardan sahada toplam 248 araç 686 personel görev yapmıştır. Deprem sonrası toplamda 66 bina hasar görmüştür" denildi.