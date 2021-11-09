Konya'daki depremde 55 binanın hasar gördüğü belirlendi - Haberler
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Konya'daki depremde 55 binanın hasar gördüğü belirlendi

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'daki depremde 55 binanın hasar gördüğü belirlendi

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, dün gece kentte yaşanan deprem sonrası 55 binanın hasar gördüğünü duyurdu.

KONYA (AA) - Konya İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü, dün gece kentte yaşanan deprem sonrası 55 binanın hasar gördüğünü duyurdu.

Merkezüssü Konya Meram Kızılören Mahallesi olan dün gece saat 20.43'te 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Konya Afet Müdahale Planı'nın depremin ilk dakikasında çalışmalarına başladığı ifade edilerek, toplam 248 araç, 249 ekip ve 679 kişinin sahada çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından oluşan hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yerinde yürütmek üzere ekipler ihbar gelen yerlere görevlendirildi ve yapılan saha taraması sonucu, 2 adet yıkık bina, 1 adet acil yıkılacak bina, 9 adet ağır hasarlı bina, 43 adet az hasarlı bina tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan doğalgaz ve enerji hatlarında herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken, Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine, Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün süre ile ara verildi.

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AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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