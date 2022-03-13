Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı - Haberler

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Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandıKONYA Konya'da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin cinayet zanlıları kaçtıkları Isparta'da yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

KONYA Konya'da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin cinayet zanlıları kaçtıkları Isparta'da yakalandı. Konya'ya getirilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mart Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan 35 yaşındaki Fayzullah Fadai'nin, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayete kurban giden şahsın şüphelilerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar sonucunda cinayet zanlılarının N.H. ve A.A. isimli şahıslar olduğu ve olaydan sonra Isparta'ya kaçtıkları tespit edildi. Kurulan özel bir ekip, cinayet zanlılarını yakalamak için Isparta'ya gönderildi. Yapılan araştırmalar neticesinde 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işledikleri öne sürüldü. Cinayet zanlıları, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cinayet, Isparta, Konya, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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