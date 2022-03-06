Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı - Haberler

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Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

Konya'daki eğlence mekanında tabancayla bir kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'daki eğlence mekanında tabancayla bir kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesinde bulunan eğlence mekanındaki olayla ilgili firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimliği belirlenen şüpheli, kaçtığı Trabzon'da yakalanarak kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Trabzon, Konya, Güncel, Haberler

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