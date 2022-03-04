Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı - Haberler

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Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

AA, Gazi Nogay - Güncel
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Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

Konya'da 13 gün önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Konya'da 13 gün önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat'ta Konya'da meydana gelen olayın şüphelisi Y.B'nin, Yomra ilçesinde olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, olayda kullandığı iddia edilen ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Trabzon, Konya, Güncel, Haberler

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