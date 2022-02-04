Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıklarından biri daha tahliye edildi - Haberler
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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıklarından biri daha tahliye edildi

AA, Basir Gülüm - Güncel
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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıklarından biri daha tahliye edildi

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Zekeriya O. tahliye edildi.

KONYA (AA) - Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Zekeriya O. tahliye edildi.

Cinayetin zanlıları Esra T. ile Abdullah Başdemir'e yardım ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Zekeriya O'nun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tahliye edilmesine karar verildi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edilmiş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen, cezaevinde rahatsızlanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

AA / Basir Gülüm - Güncel

Jandarma, Eylül, Konya, Sulh, Güncel, Haber

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