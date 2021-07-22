Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.