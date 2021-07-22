Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi
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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu öğrenilen şüpheli H.A, adliye girişinde gazetecilerin cinayete ilişkin sorusuna, "Yanlış abi, yanlış. Allah göstermesin abi, Allah korusun." yanıtını verdi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, geriye kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
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