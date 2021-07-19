Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli Ankara'da yakalandı
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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli Ankara'da yakalandı

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli Ankara'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla Afgan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla Afgan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalandığı öğrenilen Afgan uyruklu şüpheli H.A'nın, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildiği öğrenildi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, geriye kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli Ankara'da yakalandı - Haberler
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