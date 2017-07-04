Konya'daki Bıçaklı Kavga

Konya'da bir kişinin çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğul tutuklandı, gelin serbest bırakıldı.



Merkez Selçuklu ilçesindeki bir parkta çıkan kavgada Necati A'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ali S. (68), oğlu Mustafa S. (35) ve gelini Nurgül S'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali S. ile oğlu Mustafa S. tutuklandı, Nurgül S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda 2 Temmuz'da Necati A. (33), Ali S, Mustafa S. ve Nurgül S. ile tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki oğlu Y.A'nın gözleri önünde bıçaklanan Necati A, olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Olaya karıştıkları ileri sürülen Ali S, Mustafa S. ve Nurgül S. gözaltına alınmıştı.