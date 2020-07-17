Konya'daki belediye başkanı cinayetinin sanıkları hakim karşısında Konya'da, eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yargılanan 2'si tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya'da, eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yargılanan 2'si tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç ve babası Abdullah Koç, tutuksuz sanıklar Osman K., İrfan K., Necmi Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Abdurrahman Koç savunmasında, olay gecesi bir kahvehanede otururken, duyduğu sesler üzerine dışarı çıktığını söyledi.

İçinde Öztoklu'nun bulunduğu çakarlı bir aracın meydanda durduğunu ve etrafının bir anda kalabalıklaştığını belirten Koç, "Arabadan indiler ve bana küfür ettiler. Öztoklu eliyle beni işaret ederek, küfür etti, 'Buradaki afişi sen mi yırttın?' dedi. Ben de 'Başkanım ben yırtmadım. Bir şeyden haberim yok.' dedim. Sonra maktulün yanındaki Ümit K. bana küfür etmeye başladı. Bu sözler üzerine ben de ona doğru yöneldim. Belinden silahını çıkarıp bana doğrultunca sağıma doğru kaçtım. Orada Öztoklu'ya denk geldim. Kendisi de bana ve aileme küfür etti ve elini beline attı. Silahını çekeceğini zannettiğim için cebimden çakı çıkardım. Arbede çıktı, Öztoklu'nun yere düştüğünü gördüm. Çakıyı yanımda taşıma sebebim, hayvancılıkla uğraşmamdır. Babamın bu olayla ilgisi ve bilgisi yoktur. Bana ve aileme yapılan küfürleri hazmedemedim. Babam beni azmettirmedi. Gözaltına alındığını sonradan öğrendim. 'Oğlum niye böyle bir şey yaptın? Beni yaktın.' dedi." ifadelerini kullandı.

Öldürme kastı taşımadığını ve herhangi bir tasarlamanın söz konusu olmadığını iddia eden Koç, "Ankara tren garındaki patlama sırasında tesadüfen oradaydım. Bu olaydan sonra uzun süredir psikolojik tedavi görüyordum." dedi.

Öztoklu'dan önce Doğanhisar Belediye Başkanlığı yapan, sanık Abdullah Koç, suçlamaları reddetti, olayla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Olay gecesi, söz konusu afişin önünde toplanan kalabalığı gördüğünü ve bulunduğu kahvehaneden dışarı çıktığını anlatan Abdullah Koç, ifadesine şöyle devam etti:

"Yanlarına yaklaştığımda Mehmet komutan bana 'Başkan çabuk buradan git.' dedi. Öztoklu ve beraberindekiler, bana, aileme küfürler ediyordu. Mehmet komutanın talimatına uyarak kahvehaneye geri döndüm. Bir anda Ümit K'nin sesi duyulmaya başladı ve yeniden kargaşa çıktı. Etraftakiler yanıma gelip, 'Abdurrahman, İhsan Öztoklu'yu yaraladı.' dedi. Olayı böyle öğrendim. 'Oğlumu yaktılar.' diye kendimden geçtim. Beni sakinleştirmeye çalıştılar."

Koç, Oğlu Abdurrahman'ın psikolojik sorunlarının olduğunu öne sürdü.

Tutuksuz sanıklardan Osman K. ve İrfan K., hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme başkanı, İrfan K'nin olaydan bir gün önce, sosyal medya platformu Facebook'ta, Öztoklu'yu hedef göstererek, "Vay be. Sen şehit tabelasını sök. Yerine kendi tabelanı dik. Burası Türkiye. Bazı zatlar da feraha gelsin." şeklindeki paylaşımını sorunca İrfan K., "Buradaki afişte daha önce şehit resmi vardı. O kaldırılmış yerine İhsan Öztoklu'nun afişi asılmıştı. Ben sadece şehit afişinin kaldırılmasını eleştirdim." yanıtını verdi.

Maktul belediye başkanının annesi Fatma Öztoklu söz alarak, oğlunun sıkıntılı bir seçim sürecinden geçtiğini ve süreç boyunca Koç ailesinin tehditlerine maruz kaldığını iddia etti.

Oğlunun belediyedeki yolsuzlukların araştırılması için müfettiş çağırmayı düşündüğünü vurgulayan Öztoklu, "Müfettiş çağırılacağını duyunca Abdullah Koç, Hasan T. isimli şahsa, 'Müfettiş çağırırsanız benim oğlanı tutamam. Ona göre ayağınızı denk alın.' demiş. Oğlum bana bunu olaydan önce anlatmıştı." beyanında bulundu.

Tanık ifadeleri

Tanık olarak dinlenilen karakol komutanı Mehmet A, olay günü belediye başkanına ait afişin yırtıldığını duyunca Başköy'e gittiğini, olay yerine ulaştığında afişin bulunduğu yerde toplanmış kalabalığı gördüğünü söyledi.

Mehmet A, "Gider gitmez kalabalığı dağıtmaya çalıştım. Başkan Öztoklu'yu arabaya bindiriyordum. Ortalık biraz sakinleşirken Ümit K., küfürler etmeye başladı. Ben de 'Halk tekrar galeyana gelecek, ortalık karışacak.' diye panikle Ümit K'nin yanına koştum. Ağzını kapattım. Ümit 'küfür etmesin' diye onu tutuyordum. Bu sırada Abdurrahman Koç'un belirttiği gibi bir silah çekme olayı olmadı." dedi.

Tanık Ümit K. ise Öztoklu ile olay yerine gittiklerinde Abdullah Koç'un beraberindeki kalabalıkla küfür ederek yanlarına geldiğini, arbedenin bu yüzden yaşandığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen Ahmet A., olay günü yaşananlara ilişkin "Abdurrahman Koç'un, başkana vurduğunu gördüm. Yine olay yerinde Abdullah Koç'un da 'Buradan çıkış yok.' dediğini duydum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, olaydan önce Abdurrahman Koç'un İhsan Öztoklu'ya ait arabanın önünü kestiği iddiasına ilişkin, kamera kayıtlarının incelenmesine, Abdurrahman Koç'un cezai ehliyetinin tespitine, tutuksuz sanıklar Necmi Y. ve İrfan K. hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'da, 25 Mayıs 2019'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Doğanhisar belediye başkan adayı Abdullah Koç ile Osman K. gözaltına alınmıştı.

Abdurrahman Koç hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", Abdullah Koç ve Osman K. hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", İrfan K. hakkında, "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", Necmi Y. hakkında ise "Suç işlemeye alenen teşvik etme" suçlamalarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA