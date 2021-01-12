Konya'daki belediye başkanı cinayetine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'da, eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yargılanan 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdurrahman Koç ile babası olan tutuksuz sanık Abdullah Koç, Osman K, İrfan K, Necmi Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Abdurrahman Koç, savunmasında, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Olay sırasında Öztoklu'nun yanında bulunan Ümit K'nin küfürleri üzerine, Ümit K'ye doğru koştuğunu iddia eden Koç, "Bu sırada maktul İhsan Öztoklu önüme geçip beni kendisine doğru çekti. Öztoklu'nun elini beline götürmesi üzerine korktuğum için böyle bir olay gerçekleştirdim. Üzgünüm." ifadesini kullandı.

Koç öldürme kastı taşımadığını ve herhangi bir tasarlamanın söz konusu olmadığını öne sürdü.

Öztoklu'dan önce Doğanhisar Belediye Başkanlığı yapan sanık Abdullah Koç da suçlamaları reddetti, olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Sanıklar Abdurrahman ve Abdullah Koç'un avukatı Musa Doğan ise Abdurrahman Koç'un bu suçu haksız tahrik altında işlediğini savundu.

Maktul başkanın eşi Hanife Öztoklu ise Koç ailesi tarafından seçim sürecinde defalarca tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Abdullah Koç ve oğlunun, eşinin seçim çalışmalarını da sabote etmek için uğraş verdiğini iddia eden Öztoklu, "Eşimle her gece, 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi.' diye şükrediyorduk. Şimdi çocuklarım evde 'baba' diye ağlıyor. Sanıkların her birinden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." diye konuştu.

Öztoklu ailesi avukatlarından Murat Çiçek de "Sanık Abdullah Koç ve oğlunun maktulü defalarca tehdit ettiği sabittir. Seçimden sonra da İhsan Öztoklu, kendisinden önceki dönemde yapılan yolsuzlukları fark etmiş, incelenmesi için müfettiş çağıracağını dile getirmiştir. Bu durum Abdullah Koç'u daha fazla kızdırmış ve bu olayların gerçekleşmesine neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenen A.S.A. ise maktulle seçim süreci boyunca birlikte çalıştıklarını, bu süreçte Koç ailesi tarafından çok kez tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Tutuksuz sanıklardan Necmi Y. Osman K. ve İrfan K. da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Abdurrahman Koç'un tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'da, 25 Mayıs 2019'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Doğanhisar belediye başkan adayı Abdullah Koç ile Osman K. gözaltına alınmıştı.

Abdurrahman Koç hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", Abdullah Koç ve Osman K. hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", İrfan K. hakkında, "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", Necmi Y. hakkında ise "Suç işlemeye alenen teşvik etme" suçlamalarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin