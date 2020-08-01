Konya'daki baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı Konya'nın Çumra ilçesinde baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın C¸umra ilc¸esi Bardakc¸ı Mahallesi'nde baba M.B, ogˆlu O¨.B ile ogˆlunun arkadas¸ı olan U.C¸.'yi bıc¸akla yaraladı. Yaralanan O¨.B. ile U.C¸. hastaneye kaldırıldı. U.C¸. hastanede yapılan tu¨m mu¨dahalelere ragˆmen hayatını kaybetti. O¨.B'nin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili go¨zaltına alınan s¸u¨pheli M.B, C¸umra Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca "kasten o¨ldu¨rme ve nitelikli yaralama" suc¸larından tutuklama talebi ile C¸umra Sulh Ceza Hakimligˆine sevk edildi.

C¸umra Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında tutuklama kararı verilen s¸u¨pheli M.B. kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA