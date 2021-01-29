Konya'daki baba-oğul cinayetinin sanığı hakim karşısında

Konya'da bayram alışverişi yapan baba ve 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Aygün, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Aygün savunmasında, olay günü maktul Mevlüt Çakır tarafından yolunun kesildiğini, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını öne sürdü.

Uzun süredir kendisiyle uğraşılması nedeniyle, olay anında cinnet getirdiğini ve araçtaki tüfekle Mevlüt Çakır'a ateş ettiğini söyleyen Aygün, "Daha önce verdiğim ifadelerim de doğrudur. Ancak ben çocuğun başına silahla vurmadım. Çocuk, motosikletten düşünce başından darbe aldı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Ambulansı kendim aradım ve hastaneye de ben götürdüm." ifadelerini kullandı.

Maktul Mevlüt Çakır'ın eşi, İzzet Çakır'ın da annesi Keziban Çakır, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen R.K, olay yerinden kendi aracıyla geçtiği sırada Hasan Aygün'ün kendisini durdurduğunu ve "kaza var" dediğini aktardı.

Ardından arabadan indiğini anlatan R.K, "Hasan Aygün hemen maktul çocuk İzzet Çakır'ın yanına gitti. Çocuğu kucağına aldı, 'Hemen hastaneye götürelim' dedi. Kucağında İzzet Çakır ile hızla oradan uzaklaştı. Sanığa ne olduğunu sorduğumda, 'kaza' dedi." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, Aygün'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde, 28 Temmuz 2020'de bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine dönen baba Mevlüt Çakır (35) ile oğlu İzzet Çakır (10) av tüfeğiyle vurulmuş, baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocuk ise hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayet suçlamasıyla Hasan Aygün tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin