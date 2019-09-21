Konya'daki aşure etkinliği turistlerin ilgi odağı oldu

21.09.2019 14:16

Konya'da muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımı esnaflar arasında devam ediyor.

Son olarak Osman Bey sokak esnafı bir araya gelerek bin 500 kişiye aşure ikramında bulundu.

Aşure gününde, çevredeki esnafların yanı sıra gelen mahalle sakinlerine de aşure ikram edildi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, özellikle Konya'ya dışardan gelen yerli ve yabancı turistler içinde ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA