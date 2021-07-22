Konya'daki Acıgöl'de bayram yoğunluğu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İlçeye 10 kilometre mesafede bulunan Acıgöl'e yerli turistler akın etti. Gölde keyiflerince eğlenen turistler, eğlenceli zaman geçirdi.

İç Anadolu'nun Alanya'sı olarak anılan Acıgöl tatile gidemeyen vatandaşların alternatif tatil bölgesi oldu.

Acıgöl'de su motoru ile vatandaşları ücretsiz gezdiren Muhammet Karakaya, AA muhabirine, özellikle bayram günün çocukları mutlu etmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Acıgöl'ün suyu ve güneşiyle çok güzle bir yer olduğunu belirten Karakaya, her kesin buraya gelip güzel vakit geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz